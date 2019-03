Handelaars Nieuwstraat, Hopmarkt en Vredeplein laten klanten krassen Rutger Lievens

29 maart 2019

17u39 0 Aalst Handelaars uit de Nieuwstraat, Hopmarkt en Vredeplein in Aalst zijn gestart met de actie ‘Kras je dorst weg’.

Klanten krijgen bij een bezoekje aan de deelnemende handelszaken een kraslotje. “Bij een aankoop in een winkel gelegen in de Nieuwstraat krijg je een kraslotje. Heb je geluk dan kan je een gratis drankje verkrijgen van maximum 3 euro bij één van de deelnemende horecazaken. Deze horecazaken doen mee: Hopmarkt, h2i, Hop ‘n go Eetkaffee, Hop ‘n go Broodjeszaak, Nieuwstraat Mi Cocina, Vredeplein Bistro Denderend lekker”, zegt Gerlinde Schollaert, één van de handelaars. “Deze leuke samenwerking was een idee van de lokale handelaars van de Nieuwstraat, samen met die van de Hopmarkt en het Vredeplein.”