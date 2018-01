Handelaars helpen nieuwkomers Nederlands oefenen 19 januari 2018

02u40 0 Aalst De stad Aalst lanceerde de campagne 'Oefen Hier Je Nederlands' in stripboekenwinkel Hermelijn in de Molenstraat. Het project moet nieuwkomers aanmoedigen om hun Nederlands te oefenen wanneer ze in Aalst boodschappen doen.

De stad gaat daarmee Sint-Niklaas en Denderleeuw achterna. "Veel anderstaligen leren wel Nederlands, maar hebben toch schroom om het te spreken. Vlamingen hebben dan weer de neiging om bij contacten met anderstaligen snel op Frans of Engels over te schakelen. Maar het is natuurlijk beter om iets meer geduld te hebben en wat langzamer Nederlands te spreken", zegt schepen van Inburgering Karim Van Overmeire (N-VA). "Met deze campagne geven we communicatietips aan de Aalsterse handelaars en anderstaligen. De lijst van de deelnemende handelszaken wordt ter beschikking gesteld van iedereen die Nederlands leert."





Volgens schepen van Economie Katrien Beulens (CD&V) onthaalden de zelfstandigen het project positief. "Anderstaligen zijn een belangrijk deel van het cliënteel en ze hebben er dus alle baat bij een goede klantenbinding op te bouwen. Taal is een essentiële factor", zegt Beulens. (RLA)