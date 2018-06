Hallovelo is er weer 29 juni 2018

De Hallovelo duikt opnieuw op in de Aalsterse binnenstad. "De moderne versie van de Aziatische riksja rijdt momenteel door het Aalsterse stadscentrum", aldus de stad. "Deze fietstaxi kan maximum twee personen vervoeren, je kunt er je boodschappen mee doen, op bezoek gaan bij vrienden. Je kan een vrije fietstaxi gewoon op straat laten stoppen voor een rit of je reserveert hem de dag voordien via LDC De Maretak", zegt de stad. De taxi rijdt rond op maandagnamiddag en woensdagvoormiddag. Een rit met deze milieuvriendelijke taxi kost 1 euro per enkele rit. (RLA)