Guy Claus (VB) op eedaflegging gemeenteraad: “Ik zweer dat ik vorig jaar een goeie prins was geweest” Rutger Lievens

08 januari 2019

09u14 0 Aalst Guy Claus, de ex-kandidaat prins carnaval die voor Vlaams Belang een zitje in de gemeenteraad wist te bemachtigen, deed een opvallende uitspraak op de eedaflegging. “Ik zweer dat ik vorig jaar ne goeie prins was”, zei Claus.

Claus mocht van de stad Aalst niet deelnemen aan de prinsenverkiezing, maar het lukte hem wel om verkozen te worden tot gemeenteraadslid. Guy Claus had op de eedaflegging zijn ‘revanche’ dus beet en daar was hij zo blij mee dat hij de woorden van zijn eedaflegging wat veranderde. “Ik zweer dat ik vorig jaar ne goeie prins was”, zei Claus, die nadien wel nog op een correcte manier de eed aflegde. Achteraf bleek dat hij uitgedaagd was door zijn collega’s van de VB-fractie, Guy kreeg een bak bier als hij dit aandurfde. “Guy, je durft niet, hadden ze gezegd. Dat moet je niet zeggen tegen mij”, zei Guy achteraf.