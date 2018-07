Gunstig advies voor fietstunnel onder Moorselbaan Rutger Lievens

20 juli 2018

09u47 0 Aalst Op de Regionale Mobiliteitscommissie gaf de kwaliteitsadviseur gunstig advies voor het ontwerp van een fietstunnel onder de N411 Moorselbaan tussen Aalst en Moorsel. "Dit is een volgende cruciale stap in het realiseren van de ontbrekende schakel op het tracé van de fietssnelweg tussen Londerzeel en Aalst", zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A).

“Verschillende varianten van de fietstunnel werden naast elkaar gelegd en vergeleken. De kwaliteitsadviseur houdt onder andere rekening met de breedte van de tunnel, de fietshellingen en de signalisatie”, aldus schepen van mobiliteit Dylan Casaer (lijst A). De plannen worden op basis van de feedback aangepast. Zo werd de tunnel al verbreed tot 525 cm en verkoos men hellingen die voor de fietser best haalbaar zijn.

De studieopdracht omvat meer dan enkel de aanleg van een fietstunnel onder de Moorselbaan. “Ook de N411 zelf zal worden heraangelegd, inclusief fiets- en voetpaden. De overgebleven ruimte krijgt een kwaliteitsvolle inrichting. We willen verder ook de kruispunten met de Achterweg en de Leirekensroute herbekijken en veiliger maken voor de zachte weggebruiker”, vertelt schepen van Openbare Werken Ann Van De Steen (lijst A). “Zo bekijken we momenteel of het mogelijk is om de ligging van de Leirekensroute aan de noordzijde te verleggen naar de Achterweg. Deze straat zou dan een fietsstraat kunnen worden”, vult Casaer aan. “Met de aanleg van de fietstunnel willen we de veiligheid en het comfort van de fietser verhogen. Uiteraard is het onze ambitie om, eens de route volledig aangelegd is, meer mensen te kunnen overtuigen de auto aan de kant te laten staan en te kiezen voor de fiets.”

Het totale project wordt geraamd op 2,8 miljoen euro. De kost voor de constructie van de tunnel bedraagt 1.4 miljoen euro en wordt volledig gesubsidieerd met EFRO subsidies. De aanleg van de conforme fietspaden op de N411 wordt gefinancierd door de Provincie, het Vlaams Gewest en de Stad Aalst. Wegbeheerder AWV dekt de kosten van de wegeniswerken aan de N411. Alle andere werken neemt de stad voor haar rekening.