Gunstig advies voor fabriekstoren Tereos 03 april 2018

De stad Aalst geeft gunstig advies voor twee omgevingsvergunningsaanvragen van Tereos Syral. "Het bedrijf wil een werkplaats slopen en een glutendroger oprichten en twee opslagloodsen slopen en vervangen door een nieuwbouw van effluentverdampers met een maximale hoogte van 34,05m. Het is de deputatie van Oost-Vlaanderen die dient te beslissen over de beide aanvragen. De uiterlijke termijn is 28 mei 2018", zegt schepen van Ruimtelijke ordening Caroline Verdoodt (N-VA). "We hebben als stadsbestuur rekening gehouden met de bezwaren van de mensen. We oordelen dat de uitbreidingen een ruimtelijke impact hebben, maar het uitzicht van Aalst en de Dender niet wezenlijk zullen veranderen. De nieuwe constructies zijn lager dan de bebouwing waar tegenaan wordt gebouwd en zullen gelijkaardig zijn aan de naastliggende Maalderij. Dit zal zorgen voor een uniformer uitzicht langs de zijde van het Werfplein. De aanvraag ligt net buiten het projectgebied van het stadsontwikkelingsproject 'De Kaaien'. De stad is immers meer dan wonen, er moet ook plaats zijn voor sport en recreatie, zorg en andere voorzieningen." (RLA)