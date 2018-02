Grote Wafelenbak op sluitingsdag bib 24 februari 2018

De bibliotheek verhuist naar het Utopia-gebouw aan de Graanmarkt in Aalst en op de laatste dag van de bib in De Werf is er daar een Grote Wafelenbak. Het gratis feest start om 15 uur en duurt tot 19 uur. Op donderdag 21 juni opent Utopia, de nieuwe hoofdbibliotheek en Academie voor Podiumkunsten, met een groot openingsweekend. Wie vanaf heden iets leent in de hoofdbibliotheek, krijgt een terugbrengdatum tussen maandag 23 en vrijdag 27 april. Dan is er een terugbrengweek in de oude bib. Toch nog materialen in bezit na de terugbrengweek eind april? Geen paniek, de inleverbus blijft open tot en met vrijdag 1 juni. Je kan wel nog materiaal uitlenen in de vier filialen in Terlinden, Nieuwerkerken, Erembodegem en Herdersem. De kranten en belangrijkste tijdschriften kan je vanaf donderdag 1 maart lezen in het museum tijdens de openingsuren. (RLA)