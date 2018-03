Grote schermen op Grote Markt, Flandrien-dorp op Werfplein 28 maart 2018

Het peloton van de Ronde van Vlaanderen rijdt zondag via Schoonaarde Aalst binnen. In Gijzegem en Hofstade komen de renners via de Dendermondsesteenweg Aalst binnen.

Eerst gaan ze langs het Esplanadeplein, de Stationsstraat, het Statieplein, de Dokter André Sierensstraat en Werfplein, langs de Molenstraat, Grote Markt, Nieuwstraat, Vlaanderenstraat, Gentsestraat, Gentsesteenweg naar het kruispunt Vijfhuizen in Erpe. Tot 2020 is Aalst nog een van de zeven Dorpen van de Ronde en Aalstenaars zullen dat ook dit jaar weer vieren. "Op de Grote Markt zullen opnieuw twee grote schermen geplaatst worden waarop toeschouwers de Ronde kunnen volgen tot aan de meet. In samenwerking met de vzw Grote Markt zal er een groot zomerterras voorzien worden en ook voor de kinderen zal randanimatie aanwezig zijn", zegt de stad.





In stedelijk museum 't Gasthuys loopt van 27 maart tot en met 29 april een minitentoonstelling over Aalsters Wielererfgoed. "Wielrenner Wilfried Wesemael, de wielerploeg van Safir, het Aalsters velodroom en de straatkoersen van weleer komen aan bod", aldus de stad. Op het Werfplein zal opnieuw 'Het Oilsjters Flandrien Derp' staan. Met vanaf 10.30 uur een aperitief gevolgd door lekker eten. Ook aan de wielerpiste in Cimorné kan je de uitzending integraal volgen. (RLA)