Grote Markt wordt 'vrouwenschoenvriendelijk' 01 maart 2018

02u57 0

De stad Aalst zal op de Grote Markt een strook kasseien opvoegen zodat vrouwen met hakken en rolstoelgebruikers er zich comfortabeler kunnen voortbewegen. "Binnenkort starten opnieuw enkele onderhoudswerken op onze Grote Markt", zegt schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (SD&P). "Meer nog, in afwachting van een volledige heraanleg van de Grote Markt, zullen we ondertussen van de gelegenheid gebruik maken om een traject van vier meter breed extra toe te voegen zodat het gebruiksvriendelijker en toegankelijker zou worden voor minder mobielen en mensen met een beperking", zegt ze.





Schepen Mia De Brouwer (N-VA) zegt dat het op bepaalde plaatsen niet aangenaam is voor rolstoelgebruikers, mensen met kinderwagens of zelfs voor dames met hoge hakken. "Ik zie de tijdelijke oplossing dan ook met grote tevredenheid tegemoet", zegt ze. De werken zullen een maand duren. (RLA)