Grote Markt minuut stil voor Ajuinworp 13 februari 2018

03u05 0

De burgemeester paste voor de danspassen van de Aalsterse Gilles die de Ajuinworp voorafgaan, maar sprak het volk wel toe voor de prins begon met het gooien van de snoepjes vanaf het balkon van het oud stadhuis. "Carnavalisten, we staan hier met gemengde gevoelens. We hebben deze ochtend een carnavalist uit de Dender moeten halen. Bij leven en dood, carnavalisten trekken aan hetzelfde zeel en daarom vraag ik een minuut stilte", sprak Christoph D'Haese (N-VA). Een indrukwekkende minuut stilte volgde. De Grote Markt stilkrijgen tijdens carnaval, dat is een unicum. D'Haese was achteraf zelf onder de indruk.





Maar het leven moest daarna weer verdergaan en prins Alex gooide de 'ajuinen' - in werkelijkheid snoepjes voorzien van een nummer - in het publiek. De 65-jarige Albert Van Vaerenbergh uit Aalst ving de gouden ajuin, het snoepje met nummer 1. "De prins heeft het recht in mijn handen gegooid. Ik kom al heel mijn leven naar de Ajuinworp. Het is de eerste keer dat dit mij overkomt", zegt hij. De winnaar krijgt een juweel van juwelier Bosmans, een gouden pin van 18 karaat ter waarde van 700 euro. (RLA)