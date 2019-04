Grote elektriciteitspanne in 150-tal straten: 5.000 gezinnen zonder stroom KOEN MOREAU

08 april 2019

06u45 7 Aalst Een zware elektriciteitspanne heeft zondagavond grote delen van Aalst, Mere en Nieuwerkerken in het donker gezet.

De panne ontstond kort voor 23 uur. Meteen ging het licht uit in een 150-tal straten. Ongeveer een uurtje later kon Fluvius de stroomtoevoer herstellen. De oorzaak van de storing in Aalst, Mere, Nieuwerkerken en in beperktere mate Erembodegem, Ede en Erpe was maandagochtend nog niet bekend.