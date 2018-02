Groot scherm op Grote Markt tijdens Ronde 21 februari 2018

02u33 0

Wie niks van de Ronde van Vlaanderen wil missen op 1 april, kan vanaf 11 uur de wielerwedstrijd volgen op een groot scherm op de Grote Markt van Aalst. "Aalst is één van de zeven rondedorpen", klinkt het bij de stad. "Op zondag 1 april trek de karavaan van de Ronde van Vlaanderen door het stadscentrum. Op de Grote Markt kan je de renners rond de middag in levende lijve bewonderen. Daarnaast zal je vanaf 11 uur op grote schermen de koers kunnen volgen zodat er niets hoeft gemist te worden van het Ronde-spektakel."





En er is niet alleen aan de volwassen wielerliefhebbers gedacht. "Ook de allerkleinsten zullen een dag vol wielerplezier kunnen beleven. Er zal er een kinderdorp, gekke fietsenparcours en andere randanimatie voorzien worden", aldus de stad Aalst. Meer info op www.aalst.be/deelwebsite/aalst-sport/artikel/ronde-van-vlaanderen. (RLA)