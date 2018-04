Groot Dictee... voor kleine taalknobbels 26 april 2018

Naar analogie met het 'Groot Dictee der Nederlandse Taal' organiseerde GO! De Handelsschool Aalst het 'Groot Dictee der Scholengroep' in de gebouwen van HoGent in de Arbeidstraat. In totaal namen bijna 150 kinderen, jongeren en volwassenen deel in vier verschillende leeftijdscategorieën: de min-tienjarigen, de categorie 10 tot 14 jaar, de jongeren tussen 14 en 18 jaar en de volwassenenreeks.





De allerjongsten moesten aparte woordjes noteren. "Neus, dier, trein, geit, pet, duif,...", sprak de man vooraan in de zaal. Voor de oudere deelnemers hadden de organisatoren enkele BV's uitgenodigd om de teksten voor te lezen. Journalist Bart Verhulst, actrice Joke Devynck en cabaretier Bert Kruismans namen een categorie voor hun rekening.





