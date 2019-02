Groep in de kijker: Steirk volledig in het roze tegen gaybashing Rutger Lievens

26 februari 2019

20u01 2 Aalst Carnavalsgroep Steirk is dezer dagen in de carnavalshallen kwistig met de roze verf. Zij gaan in de stoet met een ludiek pleidooi tegen gaybashing.

Net als je denkt dat Aalst carnaval niet surrealistischer meer kan worden, dan zie je de praalwagen van AKV Steirk. Helemaal in 50 tinten roze, met hier en daar een verwijzing naar een fallussymbool, roze alpaca’s en een carnavalskop die vroeger president Erdogan voorstelde maar nu een potentieel besnord slachtoffer van gaybashing moet voorstellen. “Toen we afgelopen zomer aan het brainstormen waren, was gaybashing toevallig een paar keer in het nieuws en dat is ons bijgebleven. Hoe is het mogelijk dat dat nog bestaat? Dus daarop hebben we voortgebouwd. Mogen we er ook nog op wijzen dat we deze hele wagen van kop tot teen helemaal zelf hebben gemaakt?”, zegt Dries Yperman.