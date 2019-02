Groep in de kijker: “Met Mismiejsterd hebben we maar één ambitie, ambiance brengen” Rutger Lievens

20 februari 2019

15u57 0 Aalst Nummer 2 in de stoet van Aalst is AKV Mismiejsterd. Zes jaar zijn ze nu een vaste carnavalsgroep en deze editie van carnaval zullen ze in Oktoberfest-outfit door de straten rijden.

De Oktoberfeesten zijn teruggekeerd naar Wieze en de terugkeer van dat drankfestijn is volgens de carnavalisten van Mismiejsterd hét belangrijkste nieuwsfeit van de afgelopen jaren. “De Oktoberfeesten in Wieze waren een groot succes, daarom doen we het in Aalst nog eens over”, zeggen ze. Verwacht wulpse Beierse kledij op de praalwagen van Mismiejsterd. “Onze ambitie? Ambiance brengen in de stoet en het publiek entertainen.”