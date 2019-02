Groep in de kijker: De Zwiejtzoel’n eren carnavalsfotografen Rutger Lievens

22 februari 2019

13u46 0 Aalst Carnavalsgroep De Zwiejtzoel’n eert met carnaval het Dokumentatiecentrum Aalst Karnaval, kortwerg DAK.

Op de wagen zijn de fotografen van DAK en ook Carnavalskoentje afgebeeld, tussen de fototoestellen en vogeltjes “DAK viert eigenlijk drie keer feest. Ze documenteren al 33 jaar het cultureel werelderfgoed dat Aalst carnaval is. Elke vijf jaar brengen ze een boek uit. Al 11 jaar brengen ze boekjes uit over de stoet en het is al voor de 22ste keer hun fotowedstrijd. Met carnaval lachen we allemaal naar ‘t vogelken van DAK”, aldus de carnavalisten.