Groep in de kijker: De Schoitkitten, het legioen van keizer Kamiel Rutger Lievens

25 februari 2019

19u34 0 Aalst Kamiel Sergant is 50 jaar keizer en dat zetten De Schoitkitten zondag in de verf. Zij zijn het legioen van keizer Kamiel.

“Voesj zemmen doeng, weir zèn Kamiel zèn legioen”, dat is de leuze van De Schoitkitten komende carnaval. Ze gaan met ‘het legioen van Kamiel’ de stoet in. Op de doop nodigden ze Veerle Sergant, een van de dochters van Kamiel, uit. “Bedankt AKV De Schoitkitten voor de ode aan onze pa”, zei ze. “Ik ben fier dat ik meter van de groep mag zijn. Onze pa zag van op een afstand dat het goed was. Hij vond het stoetliedje ook zeer leuk”, zegt ze.