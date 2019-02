Groep in de kijker: De Matotten wordt een koninklijke carnavalsvereniging Rutger Lievens

21 februari 2019

15u02 0 Aalst Na Lotjonslos maakt nu ook carnavalsgroep De Matotten aanspraak op de titel van ‘koninklijke carnavalsvereniging. Al 50 jaar gaan de carnavalisten van de grote carnavalsvereniging mee in de stoet van Aalst.

De Matotten draaien al vijftig jaar mee en dat zal eraan te zien zijn in de stoet. De carnavalswagen is een grote carrousel, met carnavalisten op bewegende paardjes. Herman De Neef, het ouderdomsdeken van de groep, zit op de koninklijke koets. “De Matotten is ontstaan in 1969. Dit jaar zullen we de aanvraag indienen zodat we ons een ‘koninklijke’ vereniging mogen noemen. Dat moet je kunnen bewijzen, maar gelukkig is er heel veel bewijsmateriaal verzameld de laatste vijftig jaar. We hebben nog oude krantenknipsels uit de beginjaren”, zegt Pascal Callebaut van De Matotten.

De Matotten lopen op de 21ste plaats in de carnavalsstoet van Aalst.