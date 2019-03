Groep in de kijker: De Koisploeg sluit de stoet af Rutger Lievens

01 maart 2019

15u48 0 Aalst De allerlaatste groep in de carnavalsstoet van Aalst is De Koisploeg. Al drie jaar gaat de reinigingsdienst van de stad Aalst als een echte carnavalsgroep de stoet in.

De Koisploeg is er misschien meer om te kuisen dan om te feesten, maar profileert zich wel als carnavalsgroep. De Koisploeg gaat met 30 leden in de stoet en die poetsen de straten achter de laatste carnavalsgroep. “Er is niemand van de reinigingsdienst die vakantie neemt met carnaval en dat zegt toch veel over het engagement bij onze mensen”, zegt Guy Van de Voorde van De Koisploeg. “Zondagavond werken we tot 22.30 uur, maandagochtend starten we om 6 uur en ook de rest van de carnavalsdagen zorgen we ervoor dat alles opgekuist wordt. Hopelijk regent het niet te veel, dan is het voor ons ook een zwaardere carnaval.”