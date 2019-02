Groep in de kijker: De jeugd trekt aan de touwtjes bij De Toerenbiejoekes Rutger Lievens

28 februari 2019

14u25 0 Aalst Geen complexe mechanica in de praalwagen van De Toerenbiejoekes, zij gaan in deze stoet ‘back to basics’.

“Alle wagens groot en klein, alles moet in beweging zijn. Ook bij ons vind je pracht en praal, maar veel geld moet dat niet kosten allemaal. Neen, wij staan niet in panne, maar tonen dat het ook anders kan. Geen pistons, maar simpel en plezant, dat kan ook met de Biejoekeshand”, zo omschrijven De Toerenbiejoekes hun thema. “In plaats van dat onze poppen automatische bewegingen maken zullen we zelf aan de touwtjes moeten trekken”, zeggen ze. De groep bestaat 38 jaar, toch zijn er vooral veel jonge gezichten aan het werk in de hallen. De jeugd trekt duidelijk aan de touwtjes bij De Toerenbiejoekes.