Groep in de kijker: Beplekt en Bespoeten schiet met scherp op ‘Tir Pangckendael’ Rutger Lievens

27 februari 2019

13u42 0 Aalst Bij Beplekt en Bespoeten wordt het een beestenboel met carnaval. Ze brengen Tir Pangckendael, een plek op aarde die zowel zoo is als schietstand.

De carnavalisten van Beplekt en Bespoeten laten zich inspireren door de leeuw die ontsnapte en vervolgens - in plaats van het dier te verdoven - werd afgeknald in Planckendael. “Dat was erg, in plaats van dat arme dier te vangen. We dachten, als we dat gegeven combineren met een ‘schietkot’ op de kermis, dan kan het wel nog iets plezant opleveren in de stoet. Tir Pangckendael, wij schieten met scherp”, zeggen de carnavalisten. Op de carnavalswagen staan er dus een heleboel wilde dieren. “Allemaal zelf gesneden en geverfd. Daar zijn we best wel fier op.”