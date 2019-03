Groene jury kiest voor Minder Es Miër Rutger Lievens

04 maart 2019

11u28 0 Aalst Minder Es Miër wint de prijs van de Groene Jury. Die prijs wordt uitgereikt door Groen Aalst aan een carnavalsgroep die iets doet rond milieu.

“De groene jury koos tijdens carnaval voor de 18ekeer een laureaat. Kleine groep Minder Es Miër wint de prijs met hun thema over de generators in de carnavalsstoet”, zegt Groen Aalst. “De stroomgenerators die menig carnavalgroep gebruikt en vaak nog zeer vervuilend zijn. Dat de groep hier aandacht voor heeft en aanpassingen aan doet kunnen we enkel maar toejuichen, vandaar de prijs. De groep zal eerstdaags een mooie prijs mogen verwachten van Groen Aalst.”