Groen zoekt kandidaten voor de Groen Pluim Rutger Lievens

15 november 2018

16u33 1 Aalst Groen zoekt Aalsterse personen of verenigingen die zich in 2018 hebben ingezet voor mens en milieu. Die maken kans op de Groene Pluim van Groen.

“Op onze nieuwjaarsreceptie stellen we ook dit jaar ‘De Groene Pluim’ voor. Ken je iemand of een vereniging die zich dit jaar hard heeft ingezet voor mens, milieu of samenleving? Dan kan je ze nomineren voor ‘De Groene Pluim 2018'”, aldus Groen Aalst.

Je kan aan de partij via Facebook laten weten wie de Groene Pluim verdient.