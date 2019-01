Groen wil ‘Villa Politica’ tijdens gemeenteraad van Aalst Rutger Lievens

16 januari 2019

11u38 0 Aalst Groen Aalst wil een ‘lokale Villa Politica’-uitzending van elke gemeenteraad. De partij pleit voor een videostreaming. “Lokale journalisten en radiozenders zouden gemeenteraadsleden en burgers dan ter plaatse kunnen interviewen”, zegt Lander Wantens (Groen).

Oppositiepartij Groen wil dat de Aalsterse gemeenteraad ook via live videostreaming te volgen is en dus niet enkel via de radio. “De start van de nieuwe legislatuur is een mooie kans om de Aalsterse gemeenteraad veel toegankelijker en transparanter te maken”, vindt Groen- fractieleider Lander Wantens.

Meer betrokkenheid

Stadradio Goeiedag streamde vorige week de eedaflegging van de gemeenteraadsleden via Facebook Live. Groen wil dat elke Aalsterse gemeenteraad live te volgen is via videostreaming op de website van de stad en via Facebook. “Er kan gebruik worden gemaakt van de camera’s die aanwezig zijn in de raadszaal”, stelt Wantens. “De gemeenteraad moet op die manier veel toegankelijker worden voor de Aalstenaar. Het zal extra betrokkenheid creëren bij de beslissingen die worden genomen. Ze belangen alle Aalstenaars aan.”

De partij hoopt zelfs op meer dan louter videostreaming. “We zijn voorstander van een soort lokale ‘villa politica’ tijdens de gemeenteraad. Lokale journalisten en radiozenders zouden gemeenteraadsleden en burgers dan ter plaatse kunnen interviewen”, zegt Groen.

Gemeenteraadsvoorzitter is ermee bezig

De nieuwe voorzitter van de gemeenteraad David Coppens (N-VA) is er al mee bezig, zegt hij. “Ik heb dit laten agenderen op de agenda van de afdeling van fractievoorzitters en -ondervoorzitters om van elke fractie het standpunt te kennen alvorens we hiermee doorgaan. Die vergadering vindt al volgende week donderdag plaats”, zegt Coppens.

“Het is mijn absolute wil en betrachting om de afstand tussen burger en bestuur verder te verkleinen. Onder mijn voorgangster, Sanne Nieulandt, is de gemeenteraad al enorm geëvolueerd in die zin en het is op dat elan dat ik wil verder bouwen”, zegt hij. “Na het live uitzenden op de radio, is het tijd om een stapje hoger te gaan en de gemeenteraad met live beelden uit te zenden. Uiteraard, dat is evident, moet dit alles technisch goed bekeken en onderzocht worden. We zullen dat goed en in overleg organiseren, niet snel snel”, aldus David Coppens (N-VA).