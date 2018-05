Groen wil station aan Albatros PARTIJ DROOMT VAN RECHTSTREEKSE TREINEN NAAR GENT EN BRUSSEL RUTGER LIEVENS

28 mei 2018

02u38 1 Aalst Te gek voor woorden of visionair? De partij Groen stelt in haar programma van de gemeenteraadsverkiezingen voor om in de omgeving van de Albatros-rotonde een nieuw treinstation te bouwen om zo snelle rechtstreekse treinverbindingen te realiseren naar Gent en Brussel. "Onrealistisch? Als je het niet voorstelt, dan zal het ook nooit gebeuren", zegt Groen-lijsttrekker Lander Wantens.

Groen ziet in de mobiliteitsproblemen van Aalst een van de voornaamste verkiezingsthema's. "Het huidige mobiliteitsbeleid is enkel gericht op de auto", vindt Groen-lijsttrekker Lander Wantens. "Om dit te veranderen heeft de lokale Groen-afdeling enkele voorstellen. Uitbreiding van het voetgangersgebied, de Wallenring als as voor fietser en voetganger. Inzetten op het openbaar vervoer: bussen na 20 uur tot in de deelgemeenten en treinverbindingen ook na 23 uur naar steden als Brussel en Gent. Ook wil Groen de spoorlijn Aalst-Burst elektrificeren, daar rijdt nu een dieseltrein."





En last but not least stelt Groen een nieuw treinstation op lijn 50A ter hoogte van de Albatros. Wat verderop aan de Geraardsbergsesteenweg is er al een station, net over de grens in Haaltert. Daar kan je de rechtstreekse trein pakken naar Brussel maar om naar Gent te gaan moet je overstappen in Denderleeuw. Volgens Groen kan in de omgeving van de Albatros-rotonde een nieuw station gebouwd worden waardoor er snelle rechtstreekse verbindingen naar Gent en Brussel mogelijk zijn.





"De snelle rechtstreekse verbinding tussen Gent en Brussel loopt eigenlijk onder Aalst. Als je daar een station bouwt, kan je op een kwartier à twintig minuten in Gent zijn met deze rechtstreekse treinen", zegt Wantens. Hij geeft toe dat die droom nog niet voor morgen zal zijn. "De eerste twintig jaar zal dit er niet zijn, maar als je zwijgt en het niet voorstelt, dan komt er sowieso niets", verdedigt hij het voorstel.





Besparingsmodus

Schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A) is niet meteen gewonnen voor het idee. "Ik dacht dat de NMBS in besparingsmodus zat. Een nieuw station bouwen kost geld. Ik denk niet dat er snel iets zal komen van dit idee van Groen. Dit is absoluut geen prioriteit", zegt Casaer. "Trouwens, ik dacht dat Groen iets had tegen de auto? Al die pendelaars die de rechtstreekse trein willen nemen, zullen dan met de auto naar het nieuwe station gaan. Het zal nog meer autoverkeer in die omgeving genereren", klinkt het.





Groen maakte afgelopen weekend ook hun volledige lijst bekend nadat eerder de top vijf was bekendgemaakt. BBTK-bediende Sarah De Bruecker staat op 6, actrice Joke Devynck staat op de 22ste plaats, Maxine McKenzie van kinderdagverblijf Tatien op 10.