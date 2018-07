Groen wil lange waterpartij in de Korte Zoutstraat Rutger Lievens

16 juli 2018

07u42 0 Aalst Groen wil dat er extra water bijkomt in de binnenstad van Aalst. De partij wil de oude Dender weer (deels) zichtbaar maken in de Burchtstraat. Ook aan het Esplanadeplein en Korte Zoutstraat voorziet ze waterpartijen.

“Water brengt verkoeling en leven in de stad, met warme en drogere zomers in het vooruitschiet door de opwarming van de aarde is dit hoognodig, zeker als we onze stad leefbaar willen houden”, zegt lijsttrekker Lander Wantens (Groen).

"Aan het Esplanadeplein kan je de oude waterlopen weer zichtbaar maken door bovengronds waterbakken te voorzien. Ook in de Korte Zoutstraat kan een lange waterpartij de straat aantrekkelijker maken, Mechelen past dit al toe", zegt Groen.

Ook bij Open Vld leeft het idee, zo is de jonge liberaal Filip Caudron er al jaren pleitbezorger van om de Oude Dender in de Burchtstraat weer open te leggen.

Naast groene Denderoevers, oude beken/ grachten terug in het straatbeeld te brengen, moet er volgens Lander Wantens extra ingezet worden op infiltratie van regenwater. "Door meer doorlaatbare materialen te voorzien op publieke pleinen, bij een (her)aanleg enkel nog parkings aan te leggen met een doorlaatbare onderlaag. Kopenhagen waarmee Aalst toch vergeleken wordt past dit al meerdere jaren succesvol toe", zegt hij.