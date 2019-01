Groen wil elke zaterdag autovrije Molenstraat, maar handelaren noemen het voorstel ‘belachelijk’ Rutger Lievens

24 januari 2019

17u06 0 Aalst Groen stelt voor om de Molenstraat, een van de belangrijkste winkelstraten van Aalst, op zaterdagen autovrij te maken. De partij wil de auto bannen van 6 tot 18 uur. Dat stuit echter op verzet van de handelaren in de straat. “Belachelijk voorstel”, klinkt het. Ook schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vindt het niet zo’n slim plan.

Lander Wantens van Groen wil in de gemeenteraad van volgende week dinsdag voorstellen om de Molenstraat elke zaterdag verkeersvrij te maken. “Om de luchtkwaliteit in de Molenstraat en omgeving te verbeteren”, zegt Lander (Groen). “En om het winkelplezier van de Aalstenaars en bezoekers te verbeteren. Groen wil een testfase invoeren zodat we op lange termijn kunnen evolueren naar een volledig verkeersvrije Molenstraat. Daarom stellen wij voor om de Molenstraat iedere zaterdag van 6 tot en met 18 uur verkeersvrij te maken.”

Oude discussie

De Molenstraat autovrij of niet? Het is een oud debat in Aalst. Het is de laatste grote winkelstraat waar er nog auto’s mogen doorrijden, maar tegelijk ook de straat met de meeste kleine zelfstandigen. In andere winkelstraten regeren toch vaak de winkelketens. Bij de handelaren van de Molenstraat leeft de overtuiging dat zij hebben kunnen overleven dankzij het autoverkeer. Zowat elke schepen van Mobiliteit van de laatste 20 jaar kreeg de vraag om de Molenstraat autovrij te maken. De vorige schepen Dylan Casaer (Lijst A) besloot er een fietsstraat van te maken, maar de auto werd niet verbannen.

“Ik denk niet dat de handelaren daarmee blij zouden zijn”, zegt Philippe Kiekens, al jaren winkelier in de Molenstraat en vroeger gemeenteraadslid van Open Vld. “Op dit ogenblik is de straat er niet klaar voor. Er is dringend een opknapbeurt nodig van de Molenstraat, dat is zeker een feit. Terwijl wij wachten op een opfrisbeurt van de straat, is de Kattestraat al twee keer heraangelegd. De riolering moet helemaal vernieuwd worden, als een van de laatste straten van Aalst. Je ziet de straat stilaan wegzakken en bij elke zware regenbui is er wateroverlast.”

Belachelijk

Volgens Kiekens is er niet aan alle randvoorwaarden voldaan om de straat autovrij te maken. Zijn buurvrouw, Ann Rombaut, is iets scherper: “Het is gewoon een belachelijk idee om deze straat autovrij te maken. Al zou ik me er misschien kunnen in vinden om alleen de zaterdag dan de auto’s te bannen. Maar waar eindigt het? Vervolgens pakken ze er vrijdag en maandag bij en op termijn de hele week. Nee, bedankt”, zegt ze.

Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) zegt dat een autovrije Molenstraat niet past binnen het huidige circulatieplan. “Groen vergeet dat je op het Werfplein, komend van de Burchtstraat, niet links kan afslaan richting Vaartstraat. Je hebt de Molenstraat dus nodig om in die richting naar de Vaartstraat en Esplanadeplein te rijden”, zegt hij.

Volgens De Gucht (Open Vld) moet er nagedacht worden over de toekomst van de Molenstraat. Als er iets verandert in de Molenstraat zal dat moeten passen in een circulatieplan en wellicht ingevoerd worden na de heraanleg van de straat. “Ik heb mijn visie daarover en ik zal die ten gepasten tijde meedelen. We zullen daarover contact hebben met de betrokken handelaren en bewoners”, zegt De Gucht (Open Vld).