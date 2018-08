Groen wil dat stad plan voor windenergie maakt Frank Eeckhout

12u00 5 Aalst Het negatief advies voor de bouw van een windturbine in Terjoden maakt duidelijk dat het stadsbestuur van Aalst geen visie heeft inzake windenergie. Dat zegt Lander Wantens (Groen).

Volgens Wantens is het negatieve advies voor de vergunningsaanvraag van Aspiravi niet gebaseerd op argumenten die juridisch steek houden. Groen meent immers dat de stad enkel een negatief advies kan verlenen indien de aanvraag strijdig is met de voor windenergie geldende bepalingen uit Vlarem 2. "Daarom stellen wij voor dat het stadsbestuur zelf een windplan opmaakt, waarbij zones aangeduid worden waar windenergie wel gewonnen kan worden", zegt Wantens. "We herinneren het stadsbestuur er ook aan dat Aalst een ambitieus klimaatplan goedgekeurd heeft, maar dat de doelstellingen voorlopig amper gehaald worden. Zonder windenergie wordt dat ook zeer moeilijk, zo niet onmogelijk."