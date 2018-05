Groen vraagt ontslag Anja D.B. uit OCMW 30 mei 2018

De partij Groen vindt dat Anja D.B. (Lijst A) moet opstappen uit de OCMW-raad van Aalst. Anja D.B. werd door personeelsleden van De Horizon, een school voor buitengewoon onderwijs, beschuldigd van misbruik van geld dat bedoeld was voor kansarme kinderen van de school. Na een intern onderzoek in de school kreeg ze haar onslag. "Ethisch kan het niet dat zij haar zitje in de OCMW-raad behoudt, nu ze haar ontslag heeft gekregen", zegt Lander Wantens (Groen). "Ze is haar geloofwaardigheid als verkozen van het volk volledig kwijt en kan op deze manier niet meer functioneren in een OCMW-raad", zegt Wantens. Bij Sam Van de Putte van sp.a is een ander geluid te horen. "Lijst A moet dit intern oplossen. Mocht het echt een zaak zijn die strafrechterlijk behandeld wordt dan is het iets anders, maar hier gaat het om een ontslag na een intern onderzoek", zegt sp.a'er Sam Van de Putte. Lijst A, de partij van schepenen Ann Van de Steen en Dylan Casaer, besliste al na het ontslag om haar niet meer op de verkiezingslijst te zetten, maar Anja D.B. mag van Lijst A haar zitje in het OCMW wel behouden tot de volgende verkiezingen. (RLA)