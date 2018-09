Groen vraagt N-VA om Stijn Everaert ( Schild en Vrienden) van lijst te halen Rutger Lievens

06 september 2018

10u25 0 Aalst In de Pano-reportage was er sprake van een Aalsterse N-VA-kandidaat die nazi-meme's postte. Volgens Groen Aalst gaat het om Stijn Eveaert, nummer 22 op de lijst van N-VA. De partij vraagt nu in een eerste reactie om hem van de N-VA-lijst te weren.

“Nog geen week nadat voorzitter Bart De Wever waarschuwde voor infiltratie in bepaalde partijen door drugsbendes, blijkt dat de N-VA best eerst eens in eigen boezem kijkt : één van hun eigen, Aalsterse bestuursleden is blijkbaar zelf een infiltrant", zegt Lander Wantens (Groen). "Natuurlijk schreeuwt de Aalsterse afdeling nu zijn verontwaardiging uit maar een blik op zijn Facebookpagina had misschien al een indicatie kunnen geven. De infiltratie door extreemrechts is echter al veel langer bezig in de Aalsterse N-VA. Zowel Karim Van Overmeire als Mia De Brouwer hebben zich nooit verontschuldigd voor hun lidmaatschap van het Vlaams Belang. Een andere vraag is : wie heeft Stijn Everaert de partij binnengebracht en door wie is hij gepatroneerd ?"

"Verontrustender is de gedachte dat hij helemaal geen infiltrant is, dat de Aalsterse N-VA top wel degelijk op de hoogte was van zijn extreme gedachtengoed en dat ze willens-nillens hem toch hebben opgenomen in het bestuur van N-VA Aalst en een plaats gegeven hebben op de verkiezingslijst", zegt Groen in een persbericht. "In elk geval heeft N-VA Aalst de burger één en ander uit te leggen."

"Personen die onze samenleving, waarden en normen gestoeld op vrijheid en gelijkheid ondermijnen en samenspannen om ze concreet te bedreigen, personen die extreem seksistisch, racistisch, antisemitisch en antiholebi zijn, hebben voor ons geen plaats in de Aalsterse politiek of de politiek tout court", zo schrijft Groen. "Groen vraagt dan ook dat de kandidaat Stijn Everaert van de lijst verwijderd wordt."

De Zwarte Soldaat

Volgens Pano was een Aalsterse N-VA-kandidaat verantwoordelijk voor een nazistisch geïnspireerde collage. Daarbij wordt opgeroepen om lid te worden van het S&V door middel van een afbeelding die circuleerde in de tijd van Hitler. Toen onze redactie Stijn Everaert gisteren contacteerde, wenste hij geen commentaar te geven. Burgemeester D'Haese onderzoekt de zaak.