Groen-voorzitter Peter Van Hove en vier andere bestuursleden stappen op Rutger Lievens

18 maart 2019

12u20 2 Aalst Peter Van Hove is opgestapt als voorzitter van Groen Aalst. Van Hove was sinds december voorzitter van de Aalsterse afdeling van de partij. Vier andere bestuursleden volgen hem en gaven ook hun ontslag.

Vijf mensen zijn uit het partijbestuur van Groen Aalst gestapt. Peter Van Hove was sinds december voorzitter en stopt er nu al mee. In zijn kielzog gaven ook de ondervoorzitter, de penningmeester, de webmaster en de communicatieverantwoordelijke hun ontslag.

Peter Van Hove wil er weinig commentaar over kwijt. “Er is binnen de partij afgesproken om het te houden op ‘interne meningsverschillen’ en daar ga ik mij aan houden. Dit is een interne zaak”, zegt hij. Ook Lander Wantens, fractieleider van Groen in de gemeenteraad, wenst er weinig over te zeggen. “De mensen die zich nu terugtrekken waren nog niet zo lang aan de slag. Een groot probleem voor de partij stelt er zich niet, de meerderheid van het bestuur gaat gewoon door”, zegt Lander.

Naast de secretaris blijven ook de vier gemeenteraadsleden en nog enkele andere bestuursleden aan het roer. De verkiezing van een nieuwe voorzitter is nog niet voor morgen. “De focus ligt nu op de verkiezingen en een goede score voor mij en Fatma Yildiz”, zegt Lander Wantens.