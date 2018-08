Groen pleit voor hondenparken Rutger Lievens

16 augustus 2018

14u41 0 Aalst Groen Aalst wil hondenparken naar buitenlands voorbeeld. "Honden en hun baasjes genieten vaak op en top van de natuur en het wandelen, in Aalst zijn er buiten de aangelegde speelweides echter weinig alternatieven waar een hond los mag lopen. Daarom wil ik hondenparken realiseren in Aalst en de deelgemeenten, waar honden ook écht zichzelf kunnen zijn", zegt Domien De Wit, nummer 5 op de Groen-lijst.

Een nieuwe dag, een nieuw idee van Groen Aalst in deze laatste rechte lijn naar 14 oktober. Domien De Wit legt uit waarom hij voorstander is van 'hondenparken'. “Zelf ga ik met mijn bordercollie Pola niet graag naar de openbare speelweides die in Aalst verspreid liggen. Het zijn al te vaak kale, dorre en omheinde plekken die weinig speelplezier en natuurbeleving uitademen. Vaak zijn ze ook te klein om balspelen te doen met mijn hond of om haar eens goed te laten rennen”, aldus De Wit.

"In andere landen wordt er vaak gebruik gemaakt van zogenaamde hondenparken. Dit zijn delen van openbare parken die toegankelijk zijn voor honden en waar deze ook los mogen lopen", zegt hij. “De stad Praag geeft op dit vlak het goede voorbeeld. Daar werden rond het centrum verschillende hondenparken aangelegd waar er naar hartenlust kan gespeeld en gesnuffeld worden.”

Groen ziet in de braakliggende terreinen in de Osbroek en de Cesar Haeltermanstraat mogelijkheden om hondenparken te realiseren. Schepen van Dierenwelzijn Dylan Casaer (Lijst A) is het idee genegen. "

Dylan Casaer, schepen Dierenwelzijn: "Rekening houden met milieu"

"Uiteraard staan we als stadsbestuur steeds open voor innoverende voorstellen van betrokken burgers", zegt Casaer. "Zeker wanneer ze het dierenwelzijn betreffen. "Groen haalt de mosterd in Praag, maar men moet zover niet reizen want ook de Vlaamse Gemeenschap heeft hondenzones voorzien. Wat het concrete voorstel betreft: Cesar Haelterman is eigendom van GO! niet van de stad. Osbroek is een natuurgebied: gelet op onderstaande commentaar van de overheidsdienst Natuur en Bos is het niet voor de hand liggend dat er een hondenzone zou worden toegelaten en Groen zal het de stad uiteraard niet kwalijk nemen tenvolle rekening te houden met milieuaspecten", zegt Casaer.

"In onze natuurgebieden vind je speciaal afgebakende hondenlosloopzones waar je hond vrij kan ronddartelen, onder toezicht van zijn/haar baasje natuurlijk. Op alle andere plaatsen in onze natuurgebieden moet de hond wél aan de leiband en op de paden blijven. Niet alleen kinderen en volwassenen zijn vaak bang voor onbekende viervoeters. Maar ook broedende vogels en andere dieren ondervinden last van rondsnuffelende honden die van de paden gaan", zegt Casaer (Lijst A)

"Los van de goede bedoelingen van het voorstel, lijkt het er toch op dat de meeste mensen in onze stad voor hun viervoeter wél degelijk reeds een loopzone vonden", zegt de schepen. "Er is een kleine weide aan de Beekveldstraat, zelf ging ik tot zijn jammerlijke dood met mijn Labrador Ramses wandelen en lopen aan het Zwembadpark en aan het Heuvelpark. Noch andere bezoekers, noch Ramses, noch ik ondervonden daar last."