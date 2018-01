Groen: "Ondergrondse centrumparkings zijn blunders" 02u47 0 Aalst Mobiliteitsschepen Dylan Casaer toonde zich eerder deze week zeer tevreden over het recordaantal auto's dat zich parkeert in de Hopmarktparking, maar de partij Groen kan die euforie moeilijk begrijpen.

"Is de schepen van Mobiliteit echt blij dat steeds meer mensen met hun auto tot in het historische hart van Aalst rijden? Nadat diezelfde auto's eerst grote files veroorzaakten op onze invalswegen? De aanleg van de ondergrondse parking blijf een van de slechtste beleidsbeslissingen van de voorbije decennia in Aalst", zegt Groen-fractieleider Verleysen. "Ook wij zijn blij dat er geen auto's meer staan op de Hopmarkt, maar helaas kwam er een kaal en levenloos plein voor in de plaats. De twee peperdure en nutteloze paviljoenen zijn een blunder van formaat. Ze maken terrasjes en evenementen onmogelijk en ze snijden de zaterdagmarkt in twee."





Volgens Groen-voorzitter Lander Wantens zal Aalst nog lang de gevolgen dragen. "Om de concessiehouder van de Hopmarktparking tevreden te houden, zal de stad nog decennia lang auto's moeten aantrekken tot in het hart van de stad. Hierdoor is een echte 'ontknoping' van het verkeersinfarct niet mogelijk. Om deze dure parking te bereiken sta je in lange, ongezonde files", zegt Lander. "Om een dergelijke fout niet meer te maken blijven we met Groen dan ook strijden voor een verkeersvrij, aangenaam en kindvriendelijk Esplanadeplein, zonder ondergrondse parkeerput."





(RLA)