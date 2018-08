Groen niet blij met opening autotunnel op autoloze zondag Rutger Lievens

08 augustus 2018

08u40 0 Aalst De opening van een autotunnel op Autoloze Zondag, Groen vindt dat niet kunnen. De partij vraagt om het lintje van de tunnel op een andere dag door te knippen.

"De tunnel aan de Boudewijnlaan wordt ingehuldigd op zondag 16 september, nota bene de Autoloze Zondag. Dat is een doorn in het oog van vele Aalstenaars”, vindt Groen-lijsttrekker Lander Wantens. “We dachten eerst dat het een grap was. Heel wat mensen ijveren voor minder auto’s, gezonde lucht, veilige fietsinfrastructuur en uitgerekend op autoloze zondag richt dit stadsbestuur alle aandacht op de auto. De bestuurders van N-VA, Lijst A en CD&V tonen hiermee aan dat ze resoluut kiezen voor de auto. De autoloze zondag is inderdaad maar een symbolische dag en daarmee kan je de Aalsterse verkeersknoop niet ontwarren of de luchtkwaliteit verbeteren. Maar het is bij uitstek een dag waarop Aalstenaars kunnen genieten van een veilige stad zonder auto’s en allerlei organisaties hun strijdpunten voor minder auto’s in de kijker kunnen zetten."

Op 16 september openen de tunnels met een tunnelfeest. Het Agentschap Wegen en Verkeer dat de tunnelt bouwt, organiseert dan een loopwedstrijd en een feest met foodtrucks. Het volledige programma vind je op www.ringaalst.be/tunnelfeest.