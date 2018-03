Groen maakt nieuwe namen bekend 12 maart 2018

02u33 0

Groen in Aalst heeft de namen vrijgegeven van de kandidaten die op plaats 3, 4 en 5 zullen staan met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Eerder was al bekend dat Lander Wantens lijsttrekker is, Fatma Yildiz op 2 staat en Andreas Verleysen de lijst duwt. Op plaats 3 zet Groen Ingmar Baeyens (35), een maatschappelijk werker uit de Arendwijk die bekommerd is om het sociaal beleid van de stad. Op plaats 4 staat Ingrid Buys (59), bezielster van de actiegroep Red De Molenkouter in Hofstade en voormalig lerares in het buitengewoon onderwijs. Op 5 staat Domien De Wit (33), leerkracht secundair onderwijs in DvM-HTB en mede-eigenaar van houtatelier Plank. De volledige lijst van 43 kandidaten wordt later dit voorjaar aan de leden voorgesteld. (RLA)