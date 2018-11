Groen-kopstuk vertrekt naar klimaattop in Polen: “Als D’Haese mij nodig heeft kunnen we skypen” Rutger Lievens

30 november 2018

13u01 0 Aalst Lander Wantens, de Aalsterse kopman van Groen, is begonnen aan zijn trein- en fietsreis naar Polen. Hij wil zo de aandacht vestigen op de klimaattop daar. Wantens is dus niet in Aalst, net nu burgemeester Christoph D’Haese coalitiepartners zoekt.

Wantens vertrok deze middag met de trein naar Brussel, vandaar gaat het naar Bonn en dan met de fiets naar Polen. “Het is de bedoeling om in één week van Bonn naar Katowice in Polen te fietsen. Goed voor een fietstocht van +/- 1.100 kilometer, met een gemiddelde van 150 kilometer per dag”, zegt Lander. “We zien onszelf als het verlengde van de ‘grootste klimaatmars’, nu zondag 2 december in Brussel.”

“Bedoeling van de tocht is aandacht vestigen op de hoogdringendheid van een ambitieus en bindend klimaatakkoord. symbolisch zullen we het klimaatakkoord van vorig jaar uit Bonn meenemen naar Katowice in Polen en daar op 8 december overhandigen aan de Belgische delegatie”, zegt hij. “Ook zullen we aanbevelingen van de milieubeweging en het interparlementair akkoord meenemen en in Katowice afgeven aan de onderhandelaars.”

Skypen

Komt zijn reis niet heel ongelegen, nu Christoph D’Haese verschillende partijen consulteert om een coalitie te vormen? “Ik dacht eerlijk gezegd dat tegen ons vertrek alles al in kannen en kruiken zou zijn en de coalitie gevormd zou zijn. Mocht het nodig zijn kan D’Haese zeker praten met mij, we kunnen skypen”, zegt Wantens.