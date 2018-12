Groen: “Hoe ziet typisch Aalsters DNA eruit?” Rutger Lievens

10 december 2018

10u48 0 Aalst Groen Aalst zegt verbijsterd te zijn over het nieuwe bestuursakkoord in Aalst en recente uitlatingen van Sarah Smeyers (N-VA) over anticonceptie voor mensen met een leefloon. “Dat typisch Aalsters DNA, hoe ziet dat eruit?”

“In hun bestuursakkoord steken N-VA, CD&V en Open VLD van wal met wat ze noemen ‘de typische Aalsterse DNA’. Groen Aalst vraagt zich af hoe die Aalstenaar er dan moet uitzien volgens de N-VA”, zegt Lander Wantens van Groen. “Moeten ze blank zijn, Oilsjters spreken en liefst voor N-VA stemmen? Het is al langer bekend dat N-VA nieuwe Aalstenaars geen warm hart toedraagt, maar nu gaat N-VA te ver. Initiatieven die erop gericht zijn het multicultureel samenleven te bevorderen, krijgen van het nieuwe stadsbestuur geen ondersteuning. Het is verbijsterend dat een grote groep Aalstenaars op deze manier wordt misbruikt voor electoraal gewin.”

“Groen roept het voltallige nieuwe stadsbestuur uitdrukkelijk op om alle Aalstenaars in hun waardigheid te laten. De twee recente uitspraken van N-VA schepenen (Sarah Smeyers (N-VA) zei dat ze leefloon wil koppelen aan anticonceptie, maar gaf achteraf toe dat ze iets te fors was in de communicatie, nvdr.) geven ons niet veel vertrouwen op dat vlak”, zegt Lander. “Groen Aalst vraagt bij deze aan schepenen Ilse Uyttersprot (CD&V) en Jean-Jaques De Gucht (Open VLD) of ze achter de uitspraken staan van hun coalitiepartner. In hun bestuursakkoord is immers opgenomen dat ze over gevoelige onderwerpen – en dit lijkt er toch een te zijn – eerst een consensus hebben bereikt.”

