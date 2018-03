Groen combineert joggen met inzamelen zwerfvuil 01 maart 2018

02u58 0

De partij Groen organiseert een 'plogging run' op 14 maart in het centrum van Aalst. "De trend komt uit Zweden en combineert joggen met het oprapen van zwerfvuil. Op deze ludieke manier wil Groen Aalst de aandacht vestigen op een steeds groter wordend probleem in onze binnenstad. Het milieu wordt er beter van, het zorgt voor sensibilsering én ook de gezondheid vaart er bij", zegt Groen-voorzitter Lander Wantens. Om te 'ploggen' heb je weinig nodig: loopkledij, handschoenen en een klein plastiek zakje om je afval in te werpen." Er wordt afgesproken om 17 uur op de Grote Markt van Aalst. (RLA)