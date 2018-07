Gregori en Suzanna vieren 50 jaar huwelijk Rutger Lievens

10u46 1 Aalst Gregori Van Impe en Suzanna Van Hecke vierden hun 50ste huwelijksverjaardag.

Gregori werd geboren op 20 juni 1945 in Aalst en Suzanna op 18 september 1946 in Oordegem. Zij leerden elkaar kennen op café. Op 29 juni 1968 om 9 uur verschenen zij voor toenmalig ambtenaar van burgerlijke stand Albert Bockstaele in het gemeentehuis van Oordegem, en dit in aanwezigheid van de getuigen Raymond Van Goethem, neef van Gregori en Jeannette Van Hecke, zus van Suzanna.

Gregori ging aan de slag als chauffeur en Suzanna als arbeidster. Ze kregen 1 zoon Jurgen, gehuwd met Tamara, en 2 kleinkinderen Luna (15) en Colin (11). Sport is de hobby van Gregori en dan vooral petanque, kaarten, biljart en voetbal. Suzanne speelt ook petanque en gaat graag op reis.