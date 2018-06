Gratis wifi in grootste treinstations 12 juni 2018

Negentien van de grootste treinstations zijn voortaan uitgerust met wifi-service.





In onze streek gaat het om de stations van Denderleeuw en Aalst. Om gebruik te maken van het draadloos netwerk zullen treinreizigers kunnen inloggen op het netwerk FreeWifi-NmbsSncb.





Daarvoor moeten ze wel een MyNMBS-account hebben of er een aanmaken. Let wel: het gratis wifi-netwerk is alleen beschikbaar in de stationsomgeving en op de perrons. Gratis wifi aanbieden op de trein zelf lukt nog niet voor de NMBS. Daarvoor zijn de investeringskosten nog steeds te hoog. (CVHN)