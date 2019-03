Grace De Smet wint Gouden Ajuin: “Dwarrelde per toeval mijn richting uit” Rutger Lievens

04 maart 2019

16u14 0 Aalst Het was de eerste keer dat ze aanwezig was op de Ajuinworp en het was meteen prijs: de winnaar van het gouden ajuintje 2019 heet Grace De Smet.

Normaal gezien doet Grace mee aan de maandagsstoet met carnavalsgroep Steirk. Via haar vriend, Lander Wantens van Groen, kreeg ze dit jaar de kans om op de tribune van Aalst carnaval naar de stoet te kijken en ging ze dus niet mee met Steirk. Met als gevolg dat ze vandaag tijd had om naar de Ajuinworp te gaan kijken. “Ik passeerde over de Grote Markt en de wind blies het snoepje met nummer 1 mijn richting uit. Ik raapte het op en zag dat ik gewonnen had”, zegt ze.

De prijs is een gouden sculptuur van Aalsters kunstenaar Jos Bikkems ter waarde van 1.000 euro. De sculptuur stelt een Aalsterse vrouw voor.