Graatmager konijntje in kattenbak achtergelaten in stadspark van Aalst, groendienst vangt het op Rutger Lievens

28 januari 2019

20u16 0 Aalst De Groendienst van de stad Aalst vond weggestopt tussen de struiken van het stadspark een kattenbak met daarin een graatmager konijntje. De medewerkers van de stad vangen het konijntje nu op.

Het konijntje werd mager en in eigen uitwerpselen gevonden. “Deze schattige pluizenbol werd gevonden in het stadspark van Aalst in een kattebak en kartonnen doos verstopt tussen de struiken”, zegt Katrien Van Langenhove, die bij de stad werkt. “Hoe haal je het in je hoofd om een dier op zo een manier te dumpen? Een dier heeft liefde nodig. Het is geen speelgoed ‘Made in China’, het is een levend wezen. Dank aan de collega’s van de Groendienst en de collega van mijn team om dit pluisje te vinden en op te vangen.”