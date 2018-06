Graanbar schenkt opbrengst aan goed doel 30 juni 2018

Waar? De Graanmarkt in Aalst





Wanneer? 5, 6, 12, 13, 19 en 20 juli. Telkens op vrijdag en zaterdag van 16 tot 24 uur.





Waarom hier komen? Vzw Aalst Troef kiest voor de Graanmarkt omdat het een groen, maar vergeten plek in Aalst is met veel potentieel. Strandstoelen, dj's, een foodtruck en cocktailbar maken van de Graanmarkt deze zomer een van de hipste plekken van Aalst.





Inkom? Gratis. Een deel van de opbrengst van de Graanbar gaat naar vzw Ruyskenveld, de vzw achter Ter-Muren in Erembodegem. Vzw Aalst Troef schonk afgelopen week 10.000 euro.





Prijs van cocktail: 8 euro (RLA)