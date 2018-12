Graaf Van Egmont wordt geen ribbetjesrestaurant, discotheek of champagnebar, maar krijgt wel make-over Rutger Lievens

14 december 2018

14u14 0 Aalst Uitbaters Jurgen De Roeve en Veronik Bombeeck, al 10 jaar uitbaters van de Graaf van Egmont op de Grote Markt van Aalst, zijn van plan om een van de bekendste horecazaken van de stad een grondige make-over te geven. De geruchten over een nieuwe bestemming van de Graaf van Egmont - zo werd er ooit gezegd dat er een ribbetjesrestaurant zou komen - doen ze af als leugens.

Al 10 jaar zijn Jurgen De Roeve en Veronik Bombeeck de uitbaters van de Graaf van Egmont en dat zal de komende 9 jaar ook zo zijn. Met de brouwerij Haacht werd een nieuwe huur afgesloten. Daarmee drukken ze de geruchten de kop in dat zij het pand zouden verlaten voor een ribbetjesrestaurant.

“Gedurende de laatste jaren hebben wij ons steeds moeten verdedigen tegen geruchten, roddels en leugens over een nieuwe bestemming voor de Graaf van Egmont. Zo ging er een discotheek komen, een ribbetjeshuis en een champagnebar. Niets is minder waar”, zeggen ze. “We willen komaf maken met al die uitgevonden verhalen. De nieuwe huurvernieuwing werd opnieuw afgesloten tussen brouwerij Haacht en ons. We zullen opnieuw 9 jaar de Graaf uitbaten, maar er zal een en ander veranderen.”

Graaf in het nieuw

“De Graaf krijgt een volledige make-over. Alles zal vernieuwd worden. We zijn fier dat we binnenkort mogen pronken met een interieur die de Graaf wel degelijk verdient”, zeggen Jurgen en Veronik. “De Graaf is een van de mooiste historische gebouwen van de Grote Markt en het was best jammer dat vernieuwingen niet mogelijk waren. Brouwerij Haacht en wij, de uitbaters, slaan nu de handen in elkaar en zullen in het voorjaar met de vernieuwingen starten. De zaal, de toog, de toiletten, de feestzaal boven, het terras, alles wordt vernieuwd. Het mooie karakter van de Graaf zal volledig terug tot zijn recht komen”, zeggen ze. De gevel blijft uiteraard zoals hij is, maar zal worden opgefrist. Ook het dak wordt gerenoveerd.

Café-brasserie blijft

De menukaart krijgt een restyling, vernieuwing, een update. “Door onze samenwerking met de brouwerij Haacht kunnen we een prachtig assortiment aanbieden van een echte Belgische familiebrouwerij”, klinkt het. “Keizer Karel, Tongerlo en Mystic zal je vers van de tap kunnen proeven. We willen ons specialiseren in bieren die je niet overal kan vinden. De Graaf blijft de Graaf, maar we zullen onze klanten in de toekomst ontvangen in een mooi nieuw kader”, zeggen Jurgen en Veronik.