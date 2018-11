Gouden huwelijk: 50 jaar Gilbert Demaret en Maria Maesschalck Rutger Lievens

11 november 2018

09u50 0 Aalst Gilbert Demaret en Maria Maesschalck zijn 50 jaar gehuwd en ze hebben dat gouden jubileum gevierd.

Gilbert werd geboren op 6 juli 1947 in Aalst en Maria op 27 oktober 1945 in Nederhasselt. Op 10 oktober 1968 verschenen ze voor toenmalig burgemeester Gaston Van Cauter in het gemeentehuis van Kerksken. Gilbert ging aan de slag bij de dienst Feestelijkheden van de stad Aalst en Maria als poetsvrouw op het stadhuis van Aalst. Gilbert en Maria kregen 3 kinderen: Gunther, Tanja en Andy en er volgden 8 kleinkinderen: Kjell, Lisa, Steffi, Yentl, Chelsea, Axana, Aaron en Chloe.