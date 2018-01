Gouden Ajuin voor Joachim Rummens 02u32 0 Repro Rutger Lievens

Jong CD&V geeft de Gouden Ajuin dit jaar aan Aalstenaar Joachim Rummens. "Die prijs gaat uit naar een vereniging of persoon die zich engageert om van Aalst een betere plaats te maken. Dit jaar valt Joachim Rummens in de prijzen voor zijn vernieuwende visie, zijn daadkracht en engagement voor onze stad in tal van projecten. Hij richt zich daarmee op het versterken van de sociale cohesie, burgerparticipatie en duurzaamheid. De Graanbar, Denderstroom, Over.Morgen en de recent geopende LokaalMarkt zijn slechts enkele van de projecten waar Joachim als kopman aan de kar trekt. Meer dan verdiend dus", licht Silke Van Vaerenbergh namens Jong CD&V toe. De Gouden Ajuin is dit jaar een tekening van de hand van Aalstenaar Matthias Phlips.





(RLA)