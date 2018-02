Goochelaar Nicholas komt naar De Biekorf 22 februari 2018

Vtm-goochelaar Nicholas komt met zijn theatershow naar cultuurcentrum De Biekorf in Lebbeke.





Fans die Nicholas aan het werk moeten zien moeten op 30 maart naar Lebbeke, de goochelaar komt niet naar De Werf in Aalst. "Goochelen in het theater is spannend. Je weet nooit hoe mensen reageren op de act. Het is onmogelijk om omstandigheden te controleren. Door de vele close-upacts zullen veel trucs geprojecteerd worden op groot scherm. Zo kan iedereen de show met evenveel verbazing volgen", zegt De Biekorf. "De ticketverkoop is reeds gestart en loopt als een trein."





Tickets kunnen gereserveerd worden via www.ccdebiekorf.be of aan het loket, tel 052/46.82.79. (RLA)