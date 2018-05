GON-begeleider Isabelle ook bij de genomineerden 23 mei 2018

Aalst Isabelle Heyvaert, GON-begeleidster in de Kloosterschool van Moorsel is net als Erik bij de 100 topgenomineerden. In totaal waren er 11.000 nominaties.

"Dit jaar kreeg het magazine Klasse 11.000 nominaties binnen van collega's, ouders en leerlingen. Een ongelooflijk record: bijna vier keer meer nominaties dan vorig jaar", aldus Klasse. Bij de laatste 100 zit dus ook Isabelle, die begeleidster is in het Geïntegreerd Onderwijs. "Isabelle Heyvaert doet haar job - kinderen ondersteunen die extra zorg nodig hebben - als de beste. Ze motiveert, versterkt zelfvertrouwen en geeft leerlingen weer plezier in leren", aldus de school die haar nomineerde. Een ouder bij de vrije basisschool in de Kloosterstraat van Moorsel getuigt: "Dankzij haar ondersteuning en tips, kon mijn zoontje toch naar het eerste leerjaar." (RLA)