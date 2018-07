Goed nieuws voor diabetespatiënten: geen vingerprikken meer, glucosesensoren blijven half jaar actief Rutger Lievens

26 juli 2018

10u05 2 Aalst Het OLV-ziekenhuis van Aalst is gestart met een nieuwe behandeling voor diabetespatiënten waardoor die de lastige vingerprikken achter zich kunnen laten.

"In 2016 zijn we gestart met Flash Glucosemonitoring, waarbij de diabetespatiënt het lastige vingerprikken grotendeels achter de rug kon laten. Toen moest de sensor nog om de 14 dagen worden vervangen", zegt het OLV-ziekenhuis. "Recent werden sensoren geïntroduceerd die 3 maand kunnen gebruikt worden. Het OLV is nu als eerste diabeteskliniek in België gestart met de nieuwste generatie van Eversense-sensoren die gedurende niet minder dan 6 maanden kan blijven zitten: een grote vooruitgang voor de diabetespatiënt", aldus het ziekenhuis.