Glenn Bracke verplaatst lancering parfum naar zondag door gele hesjes Rutger Lievens

07 december 2018

17u29 11 Aalst Glenn Bracke uit Aalst zou normaal gezien zaterdag zijn parfum Summer Snow voorstellen in Brussel, maar dat feestje kan niet doorgaan door de geplande protest van de gele hesjes.

Die protesteren morgen zaterdag overigens helemaal niet tegen het parfum van Glenn, maar tegen te hoge taksen op diesel. Glenn wil geen risico nemen, want bekende namen als Nile Rodgers en Ronn Moss staan op de gastenlijst.

“Na een jaar werken aan deze geur met parfummeester Bertrand Duchaufour is het zover: de Summer Snow is geboren”, zegt Glenn Bracke. “Het is een verfrissende geur die lang blijft hangen. Het was mijn droom als creatieveling om ooit eens een geur uit te brengen.”

Het lanceringsfeest in Brussel is uitgesteld naar zondagochtend, omwille van de gele hesjes. “Omwille van de gele hesjes in Brussel is de stad niet toegankelijk en niet veilig. Dus hebben we beslist om de ‘Parfum Launch’ te verplaatsen naar zondag 9 december van 11 tot 16 uur aan Rue de la Madeleine 51 in Brussel”, zegt Glenn.

Een flesje Pure Parfum Extract van Summer Snow van 100 ml kost 79 euro.